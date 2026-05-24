Ευχές τίτλου σε Σάσα Βεζένκοφ από Ντάρα – Η νικήτρια της Eurovision στηρίζει τον ηγέτη του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague

Η νικήτρια της φετινής Eurovision με το “Bangaranga”, Ντάρα, έστειλε τις ευχές της στον Σάσα Βεζένκοφ, ενόψει του αποψινού τελικού Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, για το Final Four της Euroleague (21:00, Newsit.gr, Novasports Prime).

Σε ανάρτησή της στα social media, η Βουλγάρα τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη μεγάλη “μάχη” του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και να στείλει ευχές νίκης στον συμπατριώτη της και ηγέτη των Πειραιωτών, Σάσα Βεζένκοφ.

Χαρακτηριστικά, η Ντάρα έγραψε μεταξύ άλλων: “Εύχομαι καλή τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ για σήμερα!! Πήγαινε να το πάρεις νικητή”.

Μάλιστα, η Ντάρα συνόδευσε την ευχή με ένα λιοντάρι, αλλά και ένα στέμμα και τη σημαία της Βουλγαρίας.