Ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε το αγωνιστικό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, στην άνετη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Μπόρατς (87-57).

Ο Φακούντο Καμπάτσο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην εντός έδρας νίκη του Ερυθρού Αστέρα και βοήθησε να έρθει το 10-1 των «ερυθρόλευκων» στην Αδριατική λίγκα.

Στα 19:09’’ που αγωνίστηκε, ο αργεντινός είχε 11 πόντους (3/3β., 1/1διπ., 2/5τρ.), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Το πρώτο του καλάθι με τον Ερυθρό Αστέρα ήρθε από σουτ τριών πόντων.

.@facucampazzo is already putting on a show in Belgrade.#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/ZxZib1Dx3K