Δεν παίχτηκε μπάλα. Η αναμέτρηση της Φαμαλικάο με τη Σπόρτινγκ για την 20ή αγωνιστική της Primeira Liga αναβλήθηκε ύστερα από επεισόδια οπαδών των δύο ομάδων και έλλειψη αστυνομικής δύναμης.

Η ελλιπής παρουσία αστυνομικής δύναμης στο “Estadio Municipal 22 de Junho” δεν επέτρεψε στους ανθρώπους του γηπέδου να ανοίξουν τις θύρες για το Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ, με τη “σέντρα” του αγώνα να μετατίθεται αρχικά κατά μία ώρα προτού αναβληθεί οριστικά.

Η περιορισμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων οφείλεται στις πρόσφατες απεργιακές τους κινητοποιήσεις, με τους ιθύνοντες των δύο ομάδων και της λίγκας να μην μπορούν να βρουν λύση.

Την ίδια στιγμή, η απουσία αστυνομικών “έφερε” και επεισόδια μεταξύ οπαδών, με απολογισμό έξι τραυματίες σε χώρους έξω από το γήπεδο (ο ένας φαίνεται πως είναι σοβαρά τραυματίας).

Το ματς οδηγήθηκε σε αναβολή, με τη λίγκα να ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας δεν θα γίνει ούτε την Κυριακή (04/02) καθώς δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι θα εξασφαλιστεί η επαρκής παρουσία αστυνομικών στο γήπεδο.

Στη σχετική ανακοίνωση της λίγκας, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «είχαμε εγγυήσεις από τις Αρχές ότι θα διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων και την τελευταία στιγμή, προς έκπληξή μας, ενημερωθήκαμε ότι οι αστυνομικοί που είχαν κληθεί για το ματς της Φαμαλικάο με τη Σπόρτινγκ, δήλωσαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας ότι δεν μπορούν να παρευρεθούν για λόγους υγείας.

Η λίγκα απαιτεί η κυβέρνηση να προβεί σε έρευνα για τα όσα συνέβησαν και να αποδοθούν ευθύνες, καθώς και να αποζημιωθούν οι οπαδοί για όσα υπέστησαν δίχως να φταίνει».

