Ο Λουίς Φαν Χάαλ μίλησε για την μάχη που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη, με τον έμπειρο Ολλανδό τεχνικό να συγκλονίζει με τα λόγια του.

Συγκεκριμένα ο Φαν Χάαλ ο οποίος στο πρόσφατο Μουντιάλ βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας, αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Μάλιστα ο ίδιος συγκλόνισε με τα λόγια του, αφού ανέφερε πως πλέον μόνο με θαύμα θα μπορεί να ξανά πάει στην τουαλέτα μόνος του, σε μια συνέντευξη η οποία ήδη έχει προκαλέσει αίσθηση με τα όσα ανέφερε ο πρώην τεχνικός των Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άγιαξ.

Ex-Man Utd boss Louis van Gaal says it will be a ‘miracle’ if he can go to the toilet by himself again amid cancer fight https://t.co/qapPvX9dk4