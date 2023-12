Η Γαλατασαράι ευχήθηκε καλή επιτυχία στον άλλοτε προπονητή της, Φατίχ Τερίμ, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι του Παναθηναϊκού.

Ο Φατίχ Τερίμ αποτελεί τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Ο Τούρκος προπονητής έχει περάσει στο παρελθόν από τον πάγκο της Γαλατάσαραϊ, γράφοντας ιστορία με την τουρκική ομάδα, η οποία φρόντισε να του ευχηθεί “καλή τύχη” στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Wishing you best of luck @fatihterim! ☘️ https://t.co/bV8cxOvVij