Η Disney World φαίνεται πως είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ, εφόσον υπάρχει επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Η τύχη της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ μπορεί να μην έχει αποφασιστεί ακόμα, καθώς ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ, αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις στις αρχές Ιουνίου σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι.

Παρ’ όλα αυτά στο πλάνο επανέναρξης υπήρχε η άποψη πως το υπόλοιπο της σεζόν πρέπει να διεξαχθεί με όλες τις ομάδες συγκεντρωμένες σε ένα μέρος, με το Λας Βέγκας και την Disney World στο Ορλάντο να έχουν βάλει υποψηφιότητα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Σαμς Σαράνια, η πλάστιγγα έχει γείρει προς τη Disney World, λόγω της μεγάλης έκτασης που επιτρέπει την παρουσία όλων των αποστολών χωρίς να την αίσθηση του περιορισμού ή του κινδύνου της συνεχούς επαφής μεταξύ τους.

The NBA has Orlando/Disney World as a clear frontrunner for return-to-play site for resuming 2019-20 season, sources tell me and @sam_amick. Orlando has gained significant seriousness among other cites such as Las Vegas.