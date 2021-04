Ο Σέρχιο Αγκουέρο εντοιμάζεται να κλείσει τον “κύκλο” του στην Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η… επόμενη μέρα θα τον βρει πιθανότατα ξανά στο Νησί, με την Τσέλσι να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των “Πολιτών” και κορυφαίος ξένος σκόρερ στην Premier League, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, μετά από μία ολόκληρη δεκαετία στο Μάντσεστερ, αλλά στα 32 του χρόνια συνεχίζει να αποτελεί ελκυστικό “προϊόν” στην Ευρώπη.

Παρά τους πολλούς τραυματισμούς του τα τελευταία χρόνια, ο Αγκουέρο έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά, αλλά σύμφωνα με την αγγλική Mail, η Τσέλσι βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτησή του, έχοντας και την οικονομική και την αγωνιστική δυνατότητα για να τον προσελκύσει.

Chelsea are leading the race for Sergio Aguero, according to the Mail 🤯 pic.twitter.com/SiPnXhnx4h