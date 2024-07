Φενέρμπαχτσε: Επίσημα τέλος ο Γιώργος Παπαγιάννης, υπογράφει στη Μονακό

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε εκπληκτικό τελικό για την Εθνική Ελλάδας στο Προολυμπιακό τουρνουά του μπάσκετ και ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όντας πλέον και επίσημα παρελθόν για τη Φενέρμπαχτσε.

Αν και είχε συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μείνει ελεύθερος, προς τέρψιν της Μονακό, η οποία εμφανίζεται να έχει “κλείσει” τον διεθνή σέντερ.

Η τουρκική ομάδα δε, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Παπαγιάννη, αναφέροντας σχετικά τα εξής: “Χωρίσαμε τους δρόμους με τον αθλητή μας Γιώργο Παπαγιάννη, που ήταν στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε τη σεζόν 2023/24. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαγιάννη για τη συνεισφορά του στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε και του ευχόμαστε επιτυχία στη νέα φάση της καριέρας του”.

