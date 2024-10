Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 82-71: «Λύγισε» στην Κωνσταντινούπολη, στην πρεμιέρα του στη Euroleague

Δεν πήρε αυτό που ήθελε κόντρα σε μια ομάδα που έχει στόχο το Final Four της Euroleague. Ο Ολυμπιακός έβγαλε πάθος στην Πόλη, αλλά στα κρίσιμα σημεία “λύγισε” από τη Φενέρμπαχτσε και ηττήθηκε στο Ulker Hall με 82-71, στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση. Κορυφαίοι οι ΜακΚίσικ και Πετρούσες από τους Πειραιώτες. Οι γηπεδούχοι μάρκαραν αποτελεσματικά τον Βεζένκοφ. Στο ΣΕΦ με την Ζαλγκίρις το επόμενο ματς.

Ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος από το τρίποντο (4/20) είχε πολλά χαμένα ριμπάουντ και ηττήθηκε με 82-71 από την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

Χωρίς να έχει απέναντί της τους Μιλουτίνοφ και Φαλ, η Φενέρ τελείωσε με 14 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Ολυμπιακός ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο φάνηκε “πνιγμένος” στην επίθεση με βιαστικές και κακές επιλογές.

Κορυφαίος του ματς για τη Φενέρ ήταν ένας πρώην “ερυθρόλευκος”. Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έκανε ματσάρα με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ 15 πόντους είχε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και 10 πόντους με 9 ριμπάουντ ο Μπόνζι Κόλσον.

Από τον Ολυμπιακό, 15 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε ο μαχητικός Μόουζες Ράιτ, κορυφαίος όμως ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. 11 πόντοι για τον “ήσυχο” Σάσα Βεζένκοφ, έμεινα στα χαμηλά ο Εβάν Φουρνιέ με 5 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με άστοχες προσπάθειες το ματς, τη στιγμή που η Φενέρμπαχτσε είδε τον Μαριάνοβιτς να βάζει σερί καλάθια. Κάτι ανάλογο είδαμε και στη συνέχεια από τον Γουίλιαμς-Γκος με τους δυο παίκτες να έχουν σκοράρει για το 6-2 των πρώτων 3,5 λεπτών.

Παρά το νωθρό του ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός πήρε… φόρα από την καλή του άμυνα και με σερί πόντους έφτασε στο -1 (12-11). Η Φενέρμπχτσε ανέβασε και πάλι τη διαφορά, χωρίς να ξεφύγει. Είδε όμως τον Γουίλμπεκιν να αποχωρεί με πρόβλημα στο γόνατο, στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, με τη βοήθεια των συμπαικτών του. Οι βολές του Ζάγκαρς διαμόρφωσαν το 17-13 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Μπιρτς και Μπάλντγουιν παρέμειναν καλές επιθετικές επιλογές για τη Φενέρμπαχτσε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, σκοράροντας στο ξεκίνημά του. Η είσοδος του Σακίλ ΜακΚίσικ όμως ήταν μια.. ένεση ενέργειας -και πόντων- που έφερε αρχικά το ματς στο καλάθι (26-24) και στη συνέχεια προκάλεσε και την ισοφάριση του σκορ (28-28).

