Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80 τελικό: Ήττα για τους Πειραιώτες στην Τουρκία

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 20η αγωνιστική της Euroleague.
Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες μετά από 3 σερί νίκες στην Euroleague
88-80 από τον Βεζένκοφ
88-78 με 1/2 βολές του Μπόλντγουιν
87-78 από τον Βεζένκοφ
87-76 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
84-76 με 1/2 βολές του Χολ
84-75 από τον Μπόλντγουιν
83-75 από τον Βεζένκοφ
83-73 από τον Τάκερ
81-73 μπροστά η Φενέρ
77-73 από τον Μπόστον
75-73 απαντάει με τεράστιο τρίποντο ο Φουρνιέ
75-70 με τρίποντο του Μπόλντγουιν
Επιθετικό φάουλ του Χόρτον Τάκερ στον Πίτερς
72-70 με 2/2 βολές του Πίτερς
72-68 με κάρφωμα του Μπράντον Μπόστον
70-68 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
70-66 βάζει και τη βολή ο Μπράντον
Καλάθι και φάουλ από τον Μπράντον και 69-66
67-66 με τρίποντο του Μπόλντγουιν
64-66 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
64-64 ισοφαρίζει ο Φουρνιέ
64-62 από τον Κόλσον
62-62 με τρίποντο του Μπράντον
59-62 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
59-60 με τρίποντο του Μέλι
56-60 με τρομερό κάρφωμα του Χολ
56-58 με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ
56-55 με τρίποντο του Κόλσον
53-55 από τον Βεζένκοφ
53-53 ισοφαρίζουν οι Τούρκοι
50-53 βάζει και τη βολή ο ηγέτης του Ολυμπιακού
Τάιμ άουτ
50-50 από τον φοβερό Ντόντα Χολ
50-48 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
47-48 από τον Χολ
45-48 με κάρφωμα του Ντόντα Χολ
45-46 μειώνει ο Χολ της Φενέρμπαχτσε
43-46 με τρίποντο του Βεζένκοφ
43-43 ισοφαρίσει ο Χόρτον Τάκερ
41-43 με μεγάλο τρίποντο του Μέλι
38-43 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
38-40 με καλάθι του Ντέβον Χολ
Ντόρσεϊ, Χολ και Βεζένκοφ οδηγούν τους Πειραιώτες, οι οποίοι αγωνίζονται χωρίς τον Μιλουτίνοφ
36-40 με 3/3 βολές του Βεζένκοφ
36-37 και πάλι από τον Χόρτον Τάκερ
34-37 με καλάθι του Μπόλντγουιν στον αιφνιδιασμό
32-37 απαντάει ο Χόρτον Τάκερ
30-37 από κλέψιμο και καλάθι του Γουόκαπ στον αιφνιδιασμό
30-35 με 1/2 βολές του Μπόλντγουιν
29-35 απαντάει ο Φουρνιέ
29-33 από τον Χόρτον Τάκερ
27-33 με 2/2 βολές του Ντέβον Χολ
25-33 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
Δεν μετράει το τρίποντο
Τρίποντο του Μπιμπέροβιτς που δύσκολα θα μετρήσει, καθώς έχει γίνει φάουλ νωρίτερα
Λαρεντζάκης αντί Ντόρσεϊ στην πεντάδα του Ολυμπιακού
Καλάθι και φάουλ από τον Χόρτον Τάκερ. 25-31 μειώνει η Φενέρμπαχτσε
22-31 από τον Πίτερς
22-29 με εξαιρετικό σουτ του Μόρις υπό πίεση χρόνου
Μέσα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, θα πάρει ανάσεις ο τρομερός Ντόντα Χολ
22-27 με κάρφωμα του Χολ
22-25 από τον Μπόστον
20-25 με τρίποντο του Φουρνιέ
20-22 από τον Μπιμπέροβιτς
18-20 απαντάει ο Βεζένκοφ
18-18 με μακρινό δίποντο του Μπράντον
16-18 με μία βολή του Βεζένκοφ
16-17 μειώνει ο Μπόλντγουιν
14-17 από τον Βεζένκοφ
14-15 απαντάει ο Σίλβα
12-15 από τον σεληνιασμένο Ντόρσεϊ
12-13 με φοβερό κάρφωμα του Σίλβα. Πρώτοι πόντοι για τον πρώην σέντερ της ΑΕΚ στην Euroleague
10-13 με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ
10-10 με τον Χολ να κάνει πάρτι κάτω από τα καλάθια!
10-8 με καλάθι και φάουλ του Ντόντα Χολ!
10-5 από τον εκρηκτικό Χόρτον Τάκερ
8-5 από τον Μπιρτς
6-5 με κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ
4-5 απαντάει ο Χολ της Φενέρμπαχτσε
2-5 με κάρφωμα του Χολ
Καλάθι και φάουλ από τον Ντόρσεϊ και 2-3
2-0 με καλάθι του Μέλι
Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Χολ
Εκτός για τους Τούρκους είναι ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες ώρες. Αντίθετα, ντεμπούτο θα κάνει ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ, Κρις Σίλβα
Μπέικοτ, Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς
Γουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο
Η Φενέρμπαχτσε είναι 3η με ρεκόρ 12-6 (7-3 εντός και 5-3 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 7ος με ρεκόρ 11-7 (6-3 εντός και 5-4 εκτός έδρας). Οι δύο ομάδες "χρωστούν" και το μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου, το οποίο οδεύει προς Μάρτιο.
