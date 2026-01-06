Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80 τελικό: Ήττα για τους Πειραιώτες στην Τουρκία

Ήττα για τους λαβωμένους Πειραιώτες στην Πόλη
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
20η αγωνιστική
88 - 80
Τελικό
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

21:36 | 06.01.2026

Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες μετά από 3 σερί νίκες στην Euroleague

21:32 | 06.01.2026
Τέλος αγώνα: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
21:32 | 06.01.2026
Ο νικητής έχει κριθεί. Τη διαφορά κυνηγούν όλοι στα τελευταία λεπτά
21:31 | 06.01.2026

88-80 από τον Βεζένκοφ

21:28 | 06.01.2026

88-78 με 1/2 βολές του Μπόλντγουιν

21:28 | 06.01.2026

87-78 από τον Βεζένκοφ

21:27 | 06.01.2026

87-76 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

21:26 | 06.01.2026

84-76 με 1/2 βολές του Χολ

21:24 | 06.01.2026

84-75 από τον Μπόλντγουιν

21:24 | 06.01.2026
Δύο λεπτά ακόμα. Τάιμ άουτ και κατοχή Φενέρ
21:24 | 06.01.2026

83-75 από τον Βεζένκοφ

21:23 | 06.01.2026

83-73 από τον Τάκερ

21:23 | 06.01.2026

81-73 μπροστά η Φενέρ

21:23 | 06.01.2026
Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας! Τα χώνει στον Πίτερς και τον στέλνει στον πάγκο
21:22 | 06.01.2026
80-73 με τρίποντο και φάουλ του Μέλι από τη γωνία
21:21 | 06.01.2026

77-73 από τον Μπόστον

21:21 | 06.01.2026

75-73 απαντάει με τεράστιο τρίποντο ο Φουρνιέ

21:20 | 06.01.2026

75-70 με τρίποντο του Μπόλντγουιν

21:18 | 06.01.2026

Επιθετικό φάουλ του Χόρτον Τάκερ στον Πίτερς

21:18 | 06.01.2026
Πέντε λεπτά για το φινάλε
21:17 | 06.01.2026

72-70 με 2/2 βολές του Πίτερς

21:16 | 06.01.2026

72-68 με κάρφωμα του Μπράντον Μπόστον

21:14 | 06.01.2026

70-68 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:13 | 06.01.2026

70-66 βάζει και τη βολή ο Μπράντον

21:12 | 06.01.2026
Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
21:11 | 06.01.2026

Καλάθι και φάουλ από τον Μπράντον και 69-66

21:10 | 06.01.2026

67-66 με τρίποντο του Μπόλντγουιν

21:07 | 06.01.2026

64-66 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

21:06 | 06.01.2026

64-64 ισοφαρίζει ο Φουρνιέ

21:05 | 06.01.2026

64-62 από τον Κόλσον

21:04 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:02 | 06.01.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 62-62
21:01 | 06.01.2026

62-62 με τρίποντο του Μπράντον

21:00 | 06.01.2026

59-62 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:00 | 06.01.2026

59-60 με τρίποντο του Μέλι

20:59 | 06.01.2026

56-60 με τρομερό κάρφωμα του Χολ

20:58 | 06.01.2026

56-58 με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ

20:58 | 06.01.2026

56-55 με τρίποντο του Κόλσον

20:58 | 06.01.2026

53-55 από τον Βεζένκοφ

20:55 | 06.01.2026

53-53 ισοφαρίζουν οι Τούρκοι

20:54 | 06.01.2026

50-53 βάζει και τη βολή ο ηγέτης του Ολυμπιακού

20:53 | 06.01.2026
Καλάθι και φάουλ από τον Βεζένκοφ!

Τάιμ άουτ

20:53 | 06.01.2026

50-50 από τον φοβερό Ντόντα Χολ

20:51 | 06.01.2026
25' Προβάδισμα για τη Φενέρμπαχτσε

50-48 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

20:51 | 06.01.2026

47-48 από τον Χολ

20:48 | 06.01.2026

45-48 με κάρφωμα του Ντόντα Χολ

20:47 | 06.01.2026

45-46 μειώνει ο Χολ της Φενέρμπαχτσε

20:47 | 06.01.2026

43-46 με τρίποντο του Βεζένκοφ

20:45 | 06.01.2026

43-43 ισοφαρίσει ο Χόρτον Τάκερ

20:44 | 06.01.2026

41-43 με μεγάλο τρίποντο του Μέλι

20:44 | 06.01.2026

38-43 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:43 | 06.01.2026

38-40 με καλάθι του Ντέβον Χολ

20:43 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:29 | 06.01.2026

Ντόρσεϊ, Χολ και Βεζένκοφ οδηγούν τους Πειραιώτες, οι οποίοι αγωνίζονται χωρίς τον Μιλουτίνοφ

20:28 | 06.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 36-40
20:26 | 06.01.2026

36-40 με 3/3 βολές του Βεζένκοφ

20:23 | 06.01.2026

36-37 και πάλι από τον Χόρτον Τάκερ

20:22 | 06.01.2026

34-37 με καλάθι του Μπόλντγουιν στον αιφνιδιασμό

20:22 | 06.01.2026

32-37 απαντάει ο Χόρτον Τάκερ

20:21 | 06.01.2026

30-37 από κλέψιμο και καλάθι του Γουόκαπ στον αιφνιδιασμό

20:20 | 06.01.2026

30-35 με 1/2 βολές του Μπόλντγουιν

20:19 | 06.01.2026

29-35 απαντάει ο Φουρνιέ

20:19 | 06.01.2026

29-33 από τον Χόρτον Τάκερ

20:18 | 06.01.2026

27-33 με 2/2 βολές του Ντέβον Χολ

20:17 | 06.01.2026

25-33 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

20:15 | 06.01.2026

Δεν μετράει το τρίποντο

20:14 | 06.01.2026

Τρίποντο του Μπιμπέροβιτς που δύσκολα θα μετρήσει, καθώς έχει γίνει φάουλ νωρίτερα

20:13 | 06.01.2026

Λαρεντζάκης αντί Ντόρσεϊ στην πεντάδα του Ολυμπιακού

20:12 | 06.01.2026

Καλάθι και φάουλ από τον Χόρτον Τάκερ. 25-31 μειώνει η Φενέρμπαχτσε

20:11 | 06.01.2026

22-31 από τον Πίτερς

20:10 | 06.01.2026

22-29 με εξαιρετικό σουτ του Μόρις υπό πίεση χρόνου

20:08 | 06.01.2026

Μέσα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, θα πάρει ανάσεις ο τρομερός Ντόντα Χολ

20:08 | 06.01.2026

22-27 με κάρφωμα του Χολ

20:08 | 06.01.2026

22-25 από τον Μπόστον

20:07 | 06.01.2026

20-25 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:06 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο

20-22 από τον Μπιμπέροβιτς

20:04 | 06.01.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 18-22
20:03 | 06.01.2026
18-22 με buzzer beater δίποντο του Ντόρσεϊ
20:03 | 06.01.2026

18-20 απαντάει ο Βεζένκοφ

20:02 | 06.01.2026

18-18 με μακρινό δίποντο του Μπράντον

20:01 | 06.01.2026

16-18 με μία βολή του Βεζένκοφ

20:00 | 06.01.2026
Τεχνική ποινή στον Γιασικεβίτσιους για διαμαρτυρία
20:00 | 06.01.2026

16-17 μειώνει ο Μπόλντγουιν

20:00 | 06.01.2026

14-17 από τον Βεζένκοφ

19:59 | 06.01.2026

14-15 απαντάει ο Σίλβα

19:59 | 06.01.2026

12-15 από τον σεληνιασμένο Ντόρσεϊ

19:58 | 06.01.2026

12-13 με φοβερό κάρφωμα του Σίλβα. Πρώτοι πόντοι για τον πρώην σέντερ της ΑΕΚ στην Euroleague

19:57 | 06.01.2026
Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα

10-13 με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ

19:55 | 06.01.2026

10-10 με τον Χολ να κάνει πάρτι κάτω από τα καλάθια!

19:53 | 06.01.2026

10-8 με καλάθι και φάουλ του Ντόντα Χολ!

19:53 | 06.01.2026

10-5 από τον εκρηκτικό Χόρτον Τάκερ

19:50 | 06.01.2026

8-5 από τον Μπιρτς

19:49 | 06.01.2026

6-5 με κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ

19:48 | 06.01.2026

4-5 απαντάει ο Χολ της Φενέρμπαχτσε

19:47 | 06.01.2026

2-5 με κάρφωμα του Χολ

19:47 | 06.01.2026

Καλάθι και φάουλ από τον Ντόρσεϊ και 2-3

19:46 | 06.01.2026

2-0 με καλάθι του Μέλι

19:43 | 06.01.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
19:43 | 06.01.2026
Η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε

Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς

19:42 | 06.01.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Χολ

19:42 | 06.01.2026

Εκτός για τους Τούρκους είναι ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες ώρες. Αντίθετα, ντεμπούτο θα κάνει ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ, Κρις Σίλβα

19:41 | 06.01.2026
Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε

Μπέικοτ, Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς
 

19:40 | 06.01.2026
Η 11άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο

19:40 | 06.01.2026
Με 11 παίκτες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός! Νοκ άουτ Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα
Φουνριέ και Ντόρσεϊ πανηγυρίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό (EUROKINISSI)
Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες κόντρα στη Φενέρμπαχσε – Νοκ άουτ και ο Νιλικίνα
Χωρίς Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα οι Πειραιώτες κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης
19:39 | 06.01.2026
19:38 | 06.01.2026
Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός έχουν παίξει 36 φορές στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague, με το σκορ στο 18-18
19:37 | 06.01.2026
Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

Η Φενέρμπαχτσε είναι 3η με ρεκόρ 12-6 (7-3 εντός και 5-3 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 7ος με ρεκόρ 11-7 (6-3 εντός και 5-4 εκτός έδρας). Οι δύο ομάδες "χρωστούν" και το μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου, το οποίο οδεύει προς Μάρτιο.

 

19:36 | 06.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 20η αγωνιστική της Euroleague

