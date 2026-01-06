Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες κόντρα στη Φενέρμπαχσε – Νοκ άουτ και ο Νιλικίνα

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα οι Πειραιώτες κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης
Φουνριέ και Ντόρσεϊ πανηγυρίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό (EUROKINISSI)
Φουνριέ και Ντόρσεϊ πανηγυρίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό (EUROKINISSI)

Με τέσσερις απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με ενδεκάδα, καθώς νοκ άουτ τέθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Τουρκία, αλλά δεν θα αγωνιστούν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται στην Αθήνα, όπως και οι τραυματίες ΜακΚίσικ και Γουόρντ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις
SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου
SF: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
C: Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο

Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε: Γουέιντ Μπάλντουιν, Ντέβον Χολ, Μπράντον Μπόστον, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μπόνζι Κόλσον, Μίκαελ Γιάντουνεν, Νικολό Μέλι, Κρις Σίλβα, Κεμ Μπιρτς, Αρμάντο Μπέικοτ.

