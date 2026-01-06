Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες κόντρα στη Φενέρμπαχσε – Νοκ άουτ και ο Νιλικίνα

Με τέσσερις απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με ενδεκάδα, καθώς νοκ άουτ τέθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Τουρκία, αλλά δεν θα αγωνιστούν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται στην Αθήνα, όπως και οι τραυματίες ΜακΚίσικ και Γουόρντ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο

Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε: Γουέιντ Μπάλντουιν, Ντέβον Χολ, Μπράντον Μπόστον, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μπόνζι Κόλσον, Μίκαελ Γιάντουνεν, Νικολό Μέλι, Κρις Σίλβα, Κεμ Μπιρτς, Αρμάντο Μπέικοτ.