Ο Ολυμπιακός γνώρισε οριακή ήττα με 79-77 από τη Φενέρμπαχτσε στην 6η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε να “κλέψει” το ματς.

Έχοντας επιστρέψει από το -15, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε δύο φορές της αναμέτρηση και είχε την τελευταία επίθεση για την ισοφάριση και και τη νίκη με τρίποντο. Ο Γκος ανέλαβε την πρωτοβουλία και έψαξε το δίποντο της παράτασης, αλλά δεν κατάφερε να ευστοχήσει.

Το φλότερ του Γκος στη λήξη του χρόνου, αναπήδησε στη στεφάνη, ο Μιλουτίνοφ δεν μπόρεσε να κάνει το φόλοου και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία.

