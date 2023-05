Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη με 72-71 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε και με δικό του μπρέικ στην Κωνσταντινούπολη, έχει ξανά προβάδισμα πρόκρισης από τα πλέι οφ της Euroleague, χάρη στον Κώστα Σλούκα.

Με μία ηγετική εμφάνιση σε όλο το ματς, ο Κώστας Σλούκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στην ανατροπή στα τελευταία λεπτά, αλλά ήταν και αυτός που έκρινε τον αγώνα υπέρ της ομάδας του.

Με τον Γκούντουριτς να έχει δώσει το προβάδισμα στη Φενέρμπαχτσε και λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Σλούκας πήρε ένα “μυθικό” σουτ και με buzzer beater τρίποντο, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

