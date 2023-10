Χαμός στην Πόλη μετά το τέλος του αγώνα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Επεισόδιο Σλούκα με Γουίλμπεκιν και πανδαιμόνιο στην Ulker Sports Arena.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, σ’ ένα επεισοδιακό παιχνίδι που στιγματίστηκε από ένταση μεταξύ των παικτών μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκνευρισμένος με τον Σκότι Γουίλμπεκιν, οι δυο τους σπρώχτηκαν στο κέντρο του γηπέδου, με τον Έλληνα γκαρντ να δείχνει την ενόχλησή του μαζί με τον Λευτέρη Μαντζούκα και στη συνέχεια να έχει διάλογο και με οπαδούς των Τούρκων.

After the final whistle, a small scuffle broke out between Fenerbahce and Panathinaikos players 👀 pic.twitter.com/BTa2KWA63V