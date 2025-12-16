Παρακολουθήστε live τη δύσκολη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός live για την 16η αγωνιστική της Euroleague
9-12 από τον Όσμαν στον αιφνιδιασμό
9-10 με καλάθι και φάουλ του Γιούρτσεβεν που πέρασε στο παιχνίδι
9-7 απαντάει με τρίποντο ο Μπείκοτ
6-7 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον Φαρίντ
6-5 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με καλάθι του Μπάλντγουιν
Δεν σκοράρουν με τίποτα οι δύο ομάδες
Είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί κανονικά
4-5 με τρίποντο του Γκραντ στον αιφνιδιασμό
4-2 με τρομερή ενέργεια και κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ
2-2 ισοφαρίζει ο Μπριτς μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Φενέρμπαχτσε
Δεν πετυχαίνει, όμως, ούτε αυτός πόντους
Έχει αφήσει τη Φενέρμπαχτσε χωρίς σκορ για δύο λεπτά
Ο Παναθηναϊκός βγάζει μεγάλες άμυνες στο ξεκίνημα του αγώνα
0-2 από τον Σορτς
Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ οι τρεις διαιτητές του αποψινού αγώνα
Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάκγαρς, Κόλσον, Μπιρτς οι 12 του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν οι 12 του Εργκίν Αταμάν. Τελευταία στιιγμή θα κριθεί, ωστόσο, η συμμετοχή ή μη του περσινού MVP της EuroLeague
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague
