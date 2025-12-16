Συμβαίνει τώρα:
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός live για την 16η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τις δύο σερί ήττες στην Euroleague
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Euroleague
16η αγωνιστική
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live τη δύσκολη  αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

20:01 | 16.12.2025

9-12 από τον Όσμαν στον αιφνιδιασμό

19:58 | 16.12.2025

9-10 με καλάθι και φάουλ του Γιούρτσεβεν που πέρασε στο παιχνίδι

19:58 | 16.12.2025

9-7 απαντάει με τρίποντο ο Μπείκοτ

19:58 | 16.12.2025

6-7 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον Φαρίντ

19:57 | 16.12.2025

6-5 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με καλάθι του Μπάλντγουιν

19:57 | 16.12.2025

Δεν σκοράρουν με τίποτα οι δύο ομάδες

19:55 | 16.12.2025
Απίστευτα χαμηλό σκορ! 4-5 σε 6 λεπτά!
19:53 | 16.12.2025
Μπήκε ο Ναν στο παρκέ

Είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί κανονικά

19:52 | 16.12.2025

4-5 με τρίποντο του Γκραντ στον αιφνιδιασμό

19:50 | 16.12.2025

4-2 με τρομερή ενέργεια και κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ

19:49 | 16.12.2025

2-2 ισοφαρίζει ο Μπριτς μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Φενέρμπαχτσε

19:49 | 16.12.2025

Δεν πετυχαίνει, όμως, ούτε αυτός πόντους

19:49 | 16.12.2025

Έχει αφήσει τη Φενέρμπαχτσε χωρίς σκορ για δύο λεπτά

19:47 | 16.12.2025

Ο Παναθηναϊκός βγάζει μεγάλες άμυνες στο ξεκίνημα του αγώνα

19:47 | 16.12.2025

0-2 από τον Σορτς

19:47 | 16.12.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
19:47 | 16.12.2025
Δεν ξεκίνησε ο Ναν στην αρχική πεντάδα
19:46 | 16.12.2025
Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς στην πεντάδα της Φενέρ
19:39 | 16.12.2025
Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου και Φαρίντ στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού

 

 

 
 

19:39 | 16.12.2025
19:38 | 16.12.2025

Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ οι τρεις διαιτητές του αποψινού αγώνα

 

19:37 | 16.12.2025
Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε

Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάκγαρς, Κόλσον, Μπιρτς οι 12 του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

 
 

19:37 | 16.12.2025
Κέντρικ Ναν
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Κανονικά στη 12άδα ο Κέντρικ Ναν, αλλά παραμένει αμφίβολος για τους «πράσινους»
Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Ναν
19:36 | 16.12.2025
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν οι 12 του Εργκίν Αταμάν. Τελευταία στιιγμή θα κριθεί, ωστόσο, η συμμετοχή ή μη του περσινού MVP της EuroLeague

 

 
19:36 | 16.12.2025
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-6 (5-2 εντός και 4-4 εκτός έδρας), ενώ προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες
19:33 | 16.12.2025
Η Φενέρμπαχτσε έχει ρεκόρ 9-5 (6-2 εντός και 3-3 εκτός έδρας) με ένα ματς λιγότερο και προέρχεται από έξι διαδοχικές νίκες
19:32 | 16.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague

