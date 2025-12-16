Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός live για την 16η αγωνιστική της Euroleague

Πριν την έναρξη του αγώνα η Fenerbahce Beko Istanbul βράβευσε τον επικεφαλής φυσιοθεραπευτή του Παναθηναϊκού AKTOR, Κοσμά Κοντογιάννη, για την προσφορά του στην τουρκική ομάδα την προηγούμενη τριετία.#paobcaktor pic.twitter.com/HoJaFgTIev