Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Κανονικά στη 12άδα ο Κέντρικ Ναν, αλλά παραμένει αμφίβολος για τους «πράσινους»

Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Ναν
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (16/12/25, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται κανονικά στη 12άδα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ένα διάστρεμμα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού έχει κάνει αμφίβολη τη συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να αποφασίσει πριν το ματς, αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι, στην Τουρκία.

Το πήρε έτσι στη 12άδα του αγώνα, η οποία και περιλαμβάνει τους εξής: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
112
77
62
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo