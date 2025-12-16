Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Κανονικά στη 12άδα ο Κέντρικ Ναν, αλλά παραμένει αμφίβολος για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (16/12/25, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται κανονικά στη 12άδα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ένα διάστρεμμα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού έχει κάνει αμφίβολη τη συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να αποφασίσει πριν το ματς, αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι, στην Τουρκία.

Το πήρε έτσι στη 12άδα του αγώνα, η οποία και περιλαμβάνει τους εξής: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.