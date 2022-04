Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο τελευταίο φετινό του ευρωπαϊκό παιχνίδι, χάρη σε ένα τρίποντο του Ντάριλ Μέικον στην τελευταία επίθεση των “πρασίνων” στο ματς.

Παρότι βρέθηκε στο -8 στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη δεν τα παράτησε και βρέθηκε σε θέση να κάνει την ανατροπή, με το ματς στην ισοπαλία για την τελευταία επίθεση του αγώνα.

Ο Μέικον πήρε έτσι την μπάλα και εκτέλεσε με μόλις ένα δευτερόλεπτο να απομένει για τη λήξη. Η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την Τουρκία.

.@_dmacon4 wins it for @paobcgr🔥🔥🔥



What a way to end the season! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zSiUdGkYYT