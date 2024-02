Φερεντσβάρος – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα και η φανέλα των Πειραιωτών στη ρεβάνς του Conference League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σε λίγη ώρα (22/02/24, 22:00, LIVE από το Newsit.gr) από τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, για τον αγώνα ρεβάνς στα μπαράζ του Conference League, με την ενδεκάδα των Πειραιωτών να γίνεται πλέον γνωστή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς στην έδρα της Φερεντσβάρος, όπου οι Πειραιώτες ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να προκριθούν στους “16” του Conference League, έχοντας ως “προίκα” τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα, Φορτούνης, Ελ Κααμπί και Ποντένσε.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Τζολάκης, Παπαδούδης, Ιμπόρα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Ντόη.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Φερεντσβάρος! / Our line-up for today’s match against Ferencváros! 🔴⚪️ #Olympiacos #FTCOLY #UECL pic.twitter.com/ssUw39NcCl

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε δε γνωστή και τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστεί η ομάδα στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος και πρόκειται για την τρίτη εμφάνιση της ομάδας με τα χρώματα παραλλαγής.

✈️ From Piraeus to Budapest! Our team #colors for tonight! #Olympiacos #UECL #FTCOLY pic.twitter.com/RacTy7x5kE