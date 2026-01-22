Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί έδωσε το βαθμό και την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο παιχνίδι και θα μπορούσε να κερδίσει, πήρε όμως έναν πολύτιμο βαθμό με το 1-1 κόντρα στη Φερεντσβάρος, που του δίνει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Ο Ζαρουρί λύτρωσε τον Παναθηναϊκό με υπέροχο γκολ, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη στην αναμέτρηση, καθώς είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα μετά από λάθος του Πάλμερ – Μπράουν, που έδωσε την ευκαιρία στον Γιουσούφ να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είχε στηθεί πολύ σωστά από τον Ράφα Μπενίτεθ και δεν έδινε πολλά περιθώρια στους αντιπάλους του να τον απειλήσουν. Έψαχνε τις ευκαιρίες του στη γρήγορη μετάβαση και θα μπορούσε να πετύχει ένα τέρμα, κυρίως στη φάση του Πελίστρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουρουγουανός στο 11′ πήρε την μπάλα από τον Σφιντέρσκι και αφού πέρασε τον αντίπαλό του βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Φερεντσβάρος και σούταρε με δύναμη, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία.

Η επόμενη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν με μία καταπληκτική κάθετη πάσα του Μπακασέτα στον Πελίστρι στο 28′, ο οποίος άνοιξε την μπάλα στο κοντρόλ και έχασε την ευκαιρία να εκτελέσει, καθώς ο Γκροφ τον πρόλαβε και πήρε και το φάουλ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Μπακασέτα, μετά από εκτέλεση φάουλ, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία.

Οι Ούγγροι απείλησαν δύο φορές σε τρία λεπτά στο παιχνίδι (36′ και 39′) με τον Λέβι. Στην πρώτη ευκαιρία σούταρε από τα 25 μέτρα, χωρίς να αγχώσει ιδιαίτερα τον Λαφόν. Στη δεύτερη ευκαιρία του, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή του Παναθηναϊκού, σούταρε και ο Ίνγκασον έβαλε το κορμί του για να κοντράρει και να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Οι πράσινοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54′ ο Πάλμερ – Μπράουν με ωραίο σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή ανάγκασε τον Γκροφ σε μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Δύο λεπτά πιο μετά ο Γκροφ χρειάστηκε ξανά για την ομάδα του, αφού μετά από σέντρα του Καλάμπρια ο Κυριακόπουλος σηκώθηκε πολύ ψηλά και πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα, όμως ο τερματοφύλακς των Ούγγρων αντέδρασε αποτελεσματικά.

Η Φερεντσβάρος κέρδισε πέναλτι μετά από λάθος του Πάλμερ – Μπράουν στην περιοχή των πρασίνων. Ο Αμερικανός γλίστρησε και έδωσε το δικαίωμα στον αντίπαλό του να σουτάρει. Η μπάλα από το σουτ χτύπησε στο χέρι του. Στην κανονική ροή η φάση συνεχίστηκε και καταλογίστηκε οφσάιντ, όμως το VAR είπε στο διαιτητή ότι ο αμυντικός του Παναθηναϊκού έχει κάνει χέρι πριν το οφσάιντ.

Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Λαφόν για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι σε ένα χρονικό σημείο που δικαιούνταν οι πράσινοι να βρουν ένα γκολ.

Ο Μπενίτεθ προσπάθησε να βρει επιθετικές λύσεις μετά το γκολ που δέχθηκε και τα κατάφερε χάρη στον Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός πέρασε στο 74′ στο παιχνίδι και στο 86′ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή των Ούγγρων και με υπέροχο αριστερό σουτ νίκησε τον τρομερό μέχρι τότε Γκροφ για να κάνει το 1-1 και να δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση στην ομάδα του.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μεχρι το φινάλε, αφού οι πάικτες του Μπενίτεθ διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία λεπτά κρατώντας την μπάλα στο αντίπαλο μισό.

Οι πράσινοι πλέον βρίσκονται στην 19η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς και έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, αφού η 25η Λουντογκόρετς έχει 7 βαθμούς. Οι Ούγγροι είναι στην 7η θέση με 15 βαθμούς.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Ραεμάκερες, Σάλαϊ (87′ Μανταράζ), Μακρέκις, Λέβι (73′ Ότβος), Ρομάο, Γκανιχόφσκι, Κάντου, Γιουσούφ (80′ Ζοσέφ), Ζαχαρίασεν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (74′ Κώτσιρας), Τουμπά, Κυριακόπουλος (84′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια, Σάντσες (74′ Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι (90+2′ Ταμπόρδα).