Οι Μπόστον Σέλτικς επικράτησαν με 110-107 των Φιλαδέλφεια Σίξερς στο μεγάλο ντέρμπι στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, μετά από ένα “τρελό” φινάλε.

Με το σκορ στο 107-107, οι Σέλτικς βρήκαν τρίποντο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τον Τζέισον Τέιτουμ, αλλά ο Τζοέλ Εμπίντ “απάντησε” με απίθανο σουτ πίσω από το κέντρο. Το ριπλέι έδειξε όμως ότι το χρονόμετρο είχε ήδη λήξει και έτσι οι Σέλτικς πανηγύρισαν τη νίκη επί των Σίξερς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν κορυφαίος για τους νικητές με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τέιτουμ ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Εμπίντ είχε 41 πόντους, με 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα της Φιλαδέλφεια.

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱



TATUM HITS FROM 3. EMBIID’S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER



