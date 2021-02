Φήμες για ανταλλαγή «φωτιά» στο NBA (pic)

Οι Ντάλας Μάβερικς είχαν αποφασίσει να επενδύσουν πάνω στο δίδυμο των Λούκα Ντόνσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις, αλλά οι συνεχείς τραυματισμοί του Λετονού είναι πλέον πιθανό να οδηγήσουν σε μία ανταλλαγή “φωτιά” που θα τον απομακρύνει από το Τέξας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά ρου Ατλαντικού, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος εξετάζουν την περίπτωσή του και είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν τον Άντριου Γουίγκινς και κάποιες επιλογές στο ντραφτ για να τον κάνουν δικό τους.

Οι “πολεμιστές” αναζητούν έναν ακόμη καλό σουτέρ δίπλα στον Στεφ Κάρι, μετά το νέο τραυματισμό του Κλέι Τόμπσον και ο Πορζίνγκις θα ήταν ιδανική περίπτωση για τη θέση “4” στην ομάδα. Ούτε οι Μάβερικς φαίνεται να είναι αρνητικοί όμως στο γεγονός, καθώς θέλουν φρέσκο “αίμα” για να πλαισιώσουν τον Λούκα Ντόνσιτς και να δημιουργήσουν μία “κυρίαρχη” ομάδα τα επόμενα χρόνια.

