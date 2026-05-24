Final Four Euroleague: Ο Κάιλ Χάινς μετέφερε το τρόπαιο στον τελικό

Ο Κάιλ Χάινς μετέφερε το τρόπαιο στο Telekom Center λίγο πριν το τζάμπολ του τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πήγε το τρόπαιο της Euroleague στο γήπεδο. Πρόκειται για έναν μπασκετμπολίστα που γνωρίζει καλά τον δρόμο προς την κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάιλ Χάινς έχει κατακτήσει συνολικά τέσσερις φορές το τρόπαιο της Euroleague.

Δύο με τον Ολυμπιακό στο ιστορικό back-to-back των σεζόν 2012 και 2013, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο τίτλοι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.