Αθλητικά

Final Four Euroleague: Ο Κάιλ Χάινς μετέφερε το τρόπαιο στον τελικό

Ο Κάιλ Χάινς έχει κατακτήσει συνολικά τέσσερις φορές το τρόπαιο της Euroleague
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κάιλ Χάινς μετέφερε το τρόπαιο στο Telekom Center λίγο πριν το τζάμπολ του τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πήγε το τρόπαιο της Euroleague στο γήπεδο. Πρόκειται για έναν μπασκετμπολίστα που γνωρίζει καλά τον δρόμο προς την κορυφή.

Ο Κάιλ Χάινς έχει κατακτήσει συνολικά τέσσερις φορές το τρόπαιο της Euroleague.

Δύο με τον Ολυμπιακό στο ιστορικό back-to-back των σεζόν 2012 και 2013, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο τίτλοι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
106
99
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo