Οπαδοί της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ συγκρούστηκαν στους δρόμους της Πράγας πριν από την έναρξη του τελικού του Conference League, ανάμεσα στις δυο ομάδες, με την αστυνομία μάλιστα να προχωρά σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα σε video που έχουν κυκλοφορήσει στο twitter, απεικονίζονται οι σκηνές από τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ, με την «daily mail» μάλιστα να υποστηρίζει πως η αστυνομία έδρασε γρήγορα και συνέλαβε μερίδα ατόμων.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι οπαδοί των Ιταλών ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν τα επεισόδια, όταν επιτέθηκαν στους Άγγλους που βρίσκονταν σε μια παμπ.

07.06.2023, Prague🇨🇿, Fiorentina🇮🇹 attacked pub West Ham🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 several Fiorentina lads were arrested https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/dJ4Y2AIO3o

Fiorentina ultras have arrived and are causing havoc in Prague.



Be safe, Hammers. pic.twitter.com/jMDKSfbaBQ