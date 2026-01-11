Φιορεντίνα – Μίλαν 1-1: «Έσωσαν» ξανά στο φινάλε το βαθμό οι «ροσονέρι» στη Serie A

Η Μίλαν δεν έχει ξεκινήσει καλά το 2026 και μετά την ισοπαλία με την Τζένοα, έμεινε στο 1-1 και κόντρα στη Φιορεντίνα, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στην ιταλική Serie A.

Με τη Φιορεντίνα να προηγείται μάλιστα στο σκορ με τον Κομούτσο στο 66′, η Μίλαν χρειάστηκε για μία ακόμη φορά ένα γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, για να αποφύγει την ήττα στη Serie A. Ήταν η… σειρά του Ενκουκού να “σώσει” το βαθμό για την ομάδα του στο 90′, πετυχαίνοντας το γκολ της ισοφάρισης στο ματς.

Οι “ροσονέρι” ανέβηκαν έτσι στους 40 βαθμούς, αλλά είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Ίντερ και το +2 από την τρίτη Νάπολι, οι οποίες και θα “μονομαχήσουν” αργότερα στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Από την άλλη πλευρά, η Φιορεντίνα έχασε μεγάλη ευκαιρία να βγει από τη “ζώνη” του υποβιβασμού και είναι στη 18η θέση, με 14 βαθμούς, ένα περισσότερο από τις ουραγούς, Πίζα και Ελλάς Βερόνα.