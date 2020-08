Ο Ντέμιεν Λίλαρντ γράφει τη δική του ιστορία στο NBA και πλέον ετοιμάζεται να οδηγήσει ξανά τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς στα play off του πρωταθλήματος, όντας “καυτός” και στη “φούσκα” του Ορλάντο.

Με τα προσωνύμια “Dame Time” για τα σουτ των τελευταίων λεπτών και “Logo Dame” για τα σουτ από το λογότυπο του NBA στο κέντρο του γηπέδου, ο Λίλαρντ έχει βαλθεί να “σπάσει” όλα τα ρεκόρ τριπόντου και σύμφωνα με τα στοιχεία του ESPN έχει φέτος μία αδιανόητη επίδοση.

Πιο συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς σουτάρει από τα 9 μέτρα με τα “τρελό” ποσοστό του 41,5% και μάλιστα σε μεγάλο αριθμό σουτ, καθώς έχει ευστοχήσει στα 50 από τα 130 τρίποντα που έχει επιχειρήσει από τόσο μακριά. Είναι χαρακτηριστικό του επιτεύγματός του, ότι το αντίστοιχο ποσοστό όλων των υπολοίπων σουτέρ στο NBA δεν φθάνει ούτε το 23% (22,9%).

