Ο Κίλιαν Εμπαπέ θεωρείται το πιο “καυτό” όνομα στον κόσμο ενόψει μετεγγραφών και ο Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να είχε επαφή με τον πατέρα του για να τον πάρει στη Λίβερπουλ.

Δημοσιεύματα στην Αγγλία έβαλαν “φωτιά” στους οπαδούς της Λίβερπουλ και γενικότερα στο Νησί, αποκαλύπτοντας συνομιλία του Κλοπ με τον πατέρα του Εμπαπέ, στην οποία και φαίνεται ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μετεγγραφή του στην επικείμενη πρωταθλήτρια της Premier League.

Αποκάλυψη για Εμπαπέ από πρώην άσο της Παρί: “Έχει “κλείσει” ήδη στη Ρεάλ Μαδρίτης”

Ο Γάλλος σταρ δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν και παρότι ο γαλλικό σύλλογος διαψεύδει κάθε περίπτωση μετεγγραφής του, τα σενάρια αυξάνονται διαρκώς, τόσο για φέτος, όσο και για τη νέα χρονιά.

Και μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης, που επίσης “καίγεται” για τον παίκτη, να έχει μεγαλύτερο… πορτοφόλι από τη Λίβερπουλ, όμως ο Γιούργκεν Κλοπ είναι γνωστός για την… πειθώ του στους παίκτες, γεγονός που φαίνεται αρκετό για να βάλει… φωτιά στις φήμες για την απόκτησή του.

