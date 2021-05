Φωτιά ξέσπασε στο ιστορικό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το οποίο φέτος δεν χρησιμοποιείται ως έδρα της «Βασίλισσας» της Ευρώπης λόγω έργων ανακατασκευής.

Πρόκειται για… ανακαίνιση αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ (!) η οποία και θα μετατρέψει την ιστορική έδρα των «μερένχες» σε ένα υπερσύγχρονο στολίδι. Όλα όμως πάνε… πίσω, καθώς την Τετάρτη, 26.05.2021, ξέσπασε μια φωτιά μέσα στο γήπεδο.

Δεν είναι γνωστό, προς το παρόν, πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά ή αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, όμως οι εικόνες με τους μαύρους καπνούς που αναδύονται από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου προκάλεσαν συναγερμό.

