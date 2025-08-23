Αθλητικά

Φώτης Ιωαννίδης: Επαφές Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο στόχαστρο της πορτογαλικής ομάδας
Ο Φώτης Ιωαννίδης
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεκίνησε συζητήσεις τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ για να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό από τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε μια πρώτη επαφή με τον Ιωαννίδη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό.

Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι το οικονομικό, καθώς οι πράσινοι αξιώνουν 30 εκατομμύρια ευρώ για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, με την Σπόρτινγκ να προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα, με τον Παναθηναϊκό να είναι έτοιμος σε περίπτωση αποχώρησης του Φώτη Ιωαννίδη, έχοντας ξεχωρίσει ήδη κάποιες περιπτώσεις παικτών.

