Φώτης Ιωαννίδης: Ο χρόνος που ζήτησε ο Έλληνας επιθετικός και το «προσφέρει πολλά» του προπονητή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας νίκησε με 4-0 της Καϊράτ Αλμάτι και μπήκε με το… δεξί στη League Phase του Champions League, με τον Φώτη Ιωαννίδη να κάνει ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αντικατέστησε τον Σουάρες στο 61΄ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας (σ.σ. μετά την είσοδό του στο ματς, η ομάδα πέτυχε τρία γκολ). Πάντως, ο ίδιος τόνισε ότι νιώθει όλο και πιο καλά στην ομάδα, ζητώντας… μικρή πίστωση χρόνου.

“Ήταν ένα εντός έδρας παιχνίδι, μπροστά στους οπαδούς μας, και οι τρεις βαθμοί είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστώ καλύτερα, αλλά όλοι με υποδέχτηκαν καλά, και νιώθω όλο και πιο άνετα παίζοντας με την ομάδα”, ανέφερε ο Έλληνας επιθετικός μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε, μιλώντας για της οδηγίες που έδωσε ο Ρουί Μπόρχες στο ημίχρονο: “Μας εξήγησε τι κάναμε λάθος, ότι αν ήμασταν λίγο πιο επιθετικοί θα πετυχαίναμε περισσότερα γκολ, και αυτό συνέβη”.

Απ’ τη μεριά του, ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα επιθετικός, όπως και για τον Σουάρες.

“Δεν είναι μόνο ο Σουάρες. Όλοι φέρνουν μια δυναμική. Είναι παίκτες που αξίζουν να αναγνωριστούν όσα προσφέρουν στην ομάδα. Όχι μόνο ο Λουίς, το ίδιο ισχύει και για τον Φώτη (σ.σ. Ιωαννίδη).

Προσθέτει πολλά στην ομάδα και φέρνει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τον Λουίς. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να υπολογίζω και στους δύο, γιατί με τις δικές τους αρετές κάνουν τους συμπαίκτες τους να λάμπουν”, τόνισε ο Ρουί Μπόρζες, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.