Η ιστορική Καϊζερσλάουτερν συμπλήρωσε μία δεκαετία μακριά από την Bundesliga, αλλά πλέον βρίσκεται ένα… βήμα μακριά, αφού κέρδισε την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1998 με τον Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο του, έφθασε μέχρι τις πιο χαμηλές κατηγορίες και την τελευταία τριετία ήταν στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας.

Η άνοδός της στην Bundesliga 2 πανηγυρίστηκε έτσι έξαλλα από τους οπαδούς της, με πάνω από 30.000 ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους και να “στήνουν” ένα ξεχωριστό “πάρτι” στους δρόμους της πόλης.

Historically one of Germany’s most prestigious clubs, four-times league champions 1. FC Kaiserslautern were promoted back to the 2. Bundesliga on May 24, and this is how their supporters celebrated 🔥



🎥 u/IlMonco1900 (Reddit) pic.twitter.com/RgUsSJGnFe