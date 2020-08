Ο Κόμπι Μπράιαντ κι ο Ματ Μπαρνς έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο NBA, περνώντας από… εχθροί στο γήπεδο, σε συμπαίκτες και φίλοι, με τον δεύτερο να έχει πλέον τον “Black Mamba” για πάντα στο σώμα του, μέσα από ένα φοβερό τατουάζ.

Μπράιαντ και Μπαρνς πρωταγωνίστησαν σε μία θρυλική στιγμή για τον αδικοχαμένο σούπερ σταρ του NBA, όταν δεν αντέδρασε καθόλου σε μία προσπάθεια του τότε παίκτη των Κλίπερς να του πετάξει την μπάλα στο πρόσωπο.

Besides trying to make Kobe flinch, Matt Barnes got in Kobe's face twice earlier in the game.



😂 Jeff Van Gundy's comments at the end pic.twitter.com/bhDnuV2rjO