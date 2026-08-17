Φρόιλερ για τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό: «Είμαι εδώ, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα»

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι πλέον και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού μέσου.

Ο Ρέμο Φρόιλερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και στην πρώτη του -σύντομη- δήλωση, τόνισε πως είναι πανέτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα ομάδα του.

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“Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι. Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Θα σας δω όλους σύντομα. Πάμε Ολυμπιακέ!”, ανέφερε ο 34χρονος διεθνής άσος που θα αρχίσει σήμερα (17.08.2026) κιόλας προπονήσεις με τους Πειραιώτες.

Meet our newest lion:pic.twitter.com/5h9xAmBx3K — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 17, 2026

Ο έμπειρος Ελβετός χαφ μίλησε στην κάμερα του Olympiacos TV και ανέφερε πράγματα για τον ίδιο, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα οι φίλοι των ερυθρόλευκων.

“Έχω ήδη παίξει εδώ και μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Ήταν άρα μια εύκολη απόφαση για εμένα. Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, ήταν πολύ καλή, ειδικά στο σημείο που ξεκινούσε ο αγώνας. Ήταν μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα και ήθελα πολύ να παίξω εδώ.

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Το μεγαλύτερο προσόν μου είναι ότι έχω μεγάλη εμπειρία, έχω καλή πάσα και πάντα δίνω τα πάντα για την ομάδα. Παλεύω μέχρι το τέλος αυτά να περιμένετε από μένα.

Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσεις να διψάς συνεχώς για περισσότερους τίτλους. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, κάθε βαθμός μετράει. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα και πρέπει να διψάμε για το κάτι παραπάνω” ανέφερε.