Ένα απίστευτο video έγινε viral από τον αγώνα της Λίνκολν με την Τσάρλτον για τη League One της Αγγλίας, έχοντας ως πρωταγωνιστή το φύλακα του γηπέδου.

Οι οπαδοί της γηπεδούχου φαίνεται ότι είχαν παράπονα από το διαιτητή και έτσι του πέταξαν αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ένα δονητή, ο οποίος και έφθασε από την κερκίδα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ένας από τους σεκιούριτι λοιπόν έσπευσε να τον απομακρύνει, αλλά το έκανε με άκρως ποδοσφαιρικό τρόπο, αφού τον κλώτσησε προς τα δίχτυα και πανηγύρισε το γκολ του μαζί με τους οπαδούς στην εξέδρα.

🚨⚽️ | NEW: A steward scoring a goal with a dildo in the Lincoln vs Charlton match pic.twitter.com/U9Sqsgmkmx