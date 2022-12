Το Μαρόκο δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Μουντιάλ, γνωρίζοντας την ήττα από τη Γαλλία με 2-0 στον δεύτερο ημιτελικό. Ωστόσο, κατάφερε να κερδίσει νέους φιλάθλους.

Περισσότεροι από 55.000 οπαδοί του Μαρόκου βρέθηκαν στο γήπεδο στον ημιτελικό του Μουντιάλ με τη Γαλλία και παρέδωσαν μαθήματα κερκίδας, στηρίζοντας την ομάδα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι Μαροκινοί αποθέωσαν την ομάδα τους, παρότι το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε όπως ονειρευόντουσαν, με τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές να κάνουν μία απίθανη κίνηση μετά το τέλος του αγώνα.

Οι παίκτες του Μαρόκου μετά τον αποκλεισμό από τους Γάλλους, πήγαν μπροστά από τους οπαδούς τους και γονάτισαν ως ένδειξη της ευγνωμοσύνης τους για την στήριξη τους.

Δείτε το βίντεο:

They lost but the fans stood with them with LOUD support.



A big moment for Morocco & Africa at large. #ParimatchNG pic.twitter.com/lDHZWE8lGb