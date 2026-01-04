GBL: Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει το αήττητό του παίζοντας στην έδρα του Άρη – Με Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός

Δυο 24ωρα μετά τη μεταξύ τους “μάχη” τη Euroleague, το ερυθρόλευκο “διπλό” στο “Athens Telecom Center” και πριν τη νέα “διαβολοβδομάδα” τους στη διοργάνωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιστρέφουν και πάλι στα… παρκέ, για τις υποχρεώσεις τους στην GBL, τις πρώτες για το 2026.

Η 13η και τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου στην Greek Basketball League βρίσκει τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη, με σκοπό να κρατήσει το αήττητό του στο πρωτάθλημα και να στεφθεί «πρωταθλητής Χειμώνα».

Ο Ολυμπιακός μετρά 11 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ ο Άρης θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 5-6. Το τζάμπολ του αγώνα στο “Nick Galis Hall” έχει οριστεί στις 13:00 την Κυριακή (04.01.2026).

Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις του με Φενέρμπαχτσε (06.01.2026, 19:45) στην Κωνσταντινούπολη και με Μπάγερν Μονάχου (09.01.2026, 21:15) στο ΣΕΦ. Εκτός αγωνιστικής δράσης στους ερυθρόλευκους παραμένουν οι τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ, μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς.

Από την άλλη, ο Άρης βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-6. Έρχεται από την εντός έδρας βαριά ήττα του κόντρα στην Τσεντεβίτα Ολίμπια για το EuroCup, ενώ είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα του με 82-76 από την ΑΕΚ. O Μίλιτσιτς καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Μποχωρίδη και Χάρελ.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη θα έχει ξεχωριστή αξία για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ καθώς με αυτό θα μπει στη 10άδα των ξένων παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην GBL. Ο Σέρβος σέντερ θα φτάσει τα 170 και θα ξεπεράσει τον Μίλαν Μιλόσεβιτς που έπαιξε σε ΑΕΚ, Προμηθέα, Λαύριο και Άρη. Με αυτήν την εμφάνιση του μάλιστα, ο Μιλουτίνοφ θα ξεπεράσει τον Γιώργο Σιγάλα και θα γίνει ο 11ος σε συμμετοχές στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακολουθεί στο -1 τον Ολυμπιακό στον βαθμολογικό πίνακα της GBL λόγω της ήττας του από τους «ερυθρόλευκους» στον πρώτο γύρο, αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στο T-Center, στις 16:00.

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βγάλει… μετά την ήττα του από τους Πειραιώτες, αλλά και την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση της ομάδας.

Απρόοπτο υπήρξε στο “τριφύλλι” με τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Αρμάνι Μιλάνο (06.01.2026) και Βίρτους Μπολόνια (08.01.2026) για τη Euroleague. Από την άλλη, η Καρδίτσα βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-7, ενώ για την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 72-68 στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ.

Τέλος, στον άλλο αγώνα της Κυριακής (04.01.2026, 13:00) ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται το Μαρούσι. Οι Ροδίτες θα έχουν όρθιο στον πάγκο τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος επέστρεψε για μια τρίτη θητεία. Η σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ, με πακέτο 250 γραμμαρίων χασίς, έχει προκαλέσει σοκ στην ομάδα της Ρόδου, με τον Αμερικανό να έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το Μαρούσι, θα παρουσιαστεί με νέο πρόσωπο τον Γιάννη Κουζέλογλου στο “5”, καθώς τον απέκτησε υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό. Ο Κολοσσός και το Μαρούσι έχουν ρεκόρ 2-9, βρίσκονται μία νίκη πάνω από τον ουραγό Πανιώνιο που όμως έχει έναν περισσότερο αγώνα και η υπόθεση νίκη είναι υψίστης σημασίας και για τις δύο ομάδες.

Το σημερινό πρόγραμμα

13:00 Κολοσσός – Μαρούσι / ERTSPORTS 1

13:00 Άρης Betsson – Ολυμπιακός / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

16:00 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Τα χθεσινά αποτελέσματα (03.01.2026)

Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ 101-94

Προμηθέας-ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής-Περιστέρι Betsson 73-59

Ρεπό: Πανιώνιος

Η επόμενη (14η) αγωνιστική:

Σάββατο 10.01.2026

Άρης Betsson-Ηρακλής 15:30

Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου 18:15

Κυριακή 11.01.2026

ΑΕΚ-Μύκονος Betsson 13:00

Καρδίτσα-Ολυμπιακός 13:00

Μαρούσι-Προμηθέας 16:00

Παναθηναϊκός–Περιστέρι Betsson 16:00

Ρεπό: ΠΑΟΚ