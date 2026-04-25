GBL: Το πρόγραμμα με τις ημέρες των αγώνων στα πλέι οφ

Στις 3 Μαΐου το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι Betsson
Μονομαχία από αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι Betsson (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της GBL, έρχεται η ώρα για τα πλέι οφ και τα πρώτα παιχνίδια στη φάση των προημιτελικών, με την πρεμιέρα να γίνεται με το ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson στις 3 Μαΐου.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μπουν αργότερα στη διαδικασία των πλέι οφ της GBL, λόγω των υποχρεώσεών τους στη Euroleague, ενώ το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, λόγω του Final 4 του BCL, με αποτέλεσμα μόνο το ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson να αρχίζει νωρίτερα.

Το πρόγραμμα στα πλέι οφ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson: 3/5 στην Πυλαία, 6/5 στην Πυλαία, 10/5 στην Πυλαία (αν χρειαστεί)

ΑΕΚ – Άρης Betsson: 14/5 στην SUNEL Arena, 17/5 στο Αλεξάνδρειο, 25/5 στη SUNEL Arena (αν χρειαστεί)

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: 15/5 στο ΣΕΦ, 17/5 στη Ρόδο, 28/5 στο ΣΕΦ (αν χρειαστεί και ανάλογα με τα πλέι οφ της Euroleague)

Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson: 15/5 στο ΟΑΚΑ, 17/5 στη Μύκονο, 28/5 στο ΟΑΚΑ (αν χρειαστεί και ανάλογα με τα πλέι οφ της Euroleague)

