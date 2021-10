Χωρίς κόσμο στις κερκίδες θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία στο Μπατούμι, για λόγους ασφαλείας.

Η κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή οδήγησε τις αρχές στην απόφαση η αποψινή (19:00) αναμέτρηση να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Οι όροφοι της πολυκατοικίας έπεσαν για άγνωστο λόγο, ενώ ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται μέχρι στιγμής σε οκτώ νεκρούς.

📢BREAKING: The match Between Georgia and Greece will be held behind closed doors.⛔



This is due to the tragedy that occurred as a result of the collapse of a residential building in Batumi. At this point, 8 people were found dead.😔



