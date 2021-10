Αντιμέτωπη με σοκαριστικές εικόνες ήρθε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο Μπατούμι ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (9/10) με τη Γεωργία για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια παλιά πολυκατοικία κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής για άγνωστους λόγους.

Το κτίριο είχε πολλά διαμερίσματα, με τα σωστικά συνεργία να κάνουν έρευνες για τη διάσωση ανθρώπων κάτω από τα μπάζα.

Ακόμα δεν έχει γνωστό αν υπάρχουν νεκροί.

Δείτε βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου:

Recorded video of how the building collapsed in Batumi #batumi #ბათუმი #ნგრევაბათუმში pic.twitter.com/WCVGNZmLyy

Video from the scene here. Batumi is a coastal city, on the Black Sea, and the second largest in Georgia. pic.twitter.com/fy7jawc5Iv