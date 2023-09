Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυα του μετά την ήττα της Σερβίας με 83-77 στον τελικό του Mundobasket 2023, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να είναι απαρηγόρητος.

Ο Μιλουτίνοφ έδωσε τα πάντα, ωστόσο η Σερβία δεν κατάφερε να κατακτήσει το Mundobasket 2023, με τους Σέρβους να περιορίζονται στην 2η θέση της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της δραματικής αναμέτρησης, ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού βρισκόταν αποσβολωμένος χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του, αφού η θλίψη και η στεναχώρια που τον διακατείχε ήταν τεράστια.

Μάλιστα ο Βόιγκτμαν σε μια κίνηση άξια θαυμασμού, έσπευσε να τον παρηγορήσει, με την συγκεκριμένη στιγμή να απαθανατίζεται από τις κάμερες.

The two best teams in the world. #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/MiV2PEyRAr