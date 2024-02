Γερμανία: Τηλεκατευθυνόμενα αμαξάκια μπήκαν σε αγωνιστικό χώρο με καπνογόνα και προκάλεσαν διακοπή σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Δεν υπάρχει αυτό που έγινε στην αναμέτρηση Χάνσα Ρόστοκ – Αμβούργο για τη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Προσωρινή διακοπή, μετά την ξαφνική είσοδο τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων με καπνογόνα!

Όποιος το έκανε, είχε… έμπνευση! Το Χάνσα Ρόστοκ – Αμβούργο για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας (2-2) διεκόπη προσωρινά στο 10ο λεπτό του, επειδή δύο τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας τοποθετημένα πάνω τους καπνογόνα.

Μέλη της ασφάλειας του γηπέδου άρχισαν να… κυνηγούν τα αυτοκινητάκια, καταφέρνοντας τελικά να τα απομακρύνουν (σ.σ. τα κλώτσησαν εκτός αγωνιστικού χώρου), έτσι ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας!

Remote controlled cars have stormed the pitch in The Bundesliga.2 fixture between Hansa Rostock and Hamburg todaypic.twitter.com/WaoCJ3fywP