Γιανάι για Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Γιαννακόπουλος κέρδισε την παρτίδα σκάκι»

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις ήταν πολύ κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο η εμπλοκή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου άλλαξε όλα τα δεδομένα στην υπόθεση και ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο τριφύλλι.

«Ο Γιαννακόπουλος κέρδισε την παρτίδα σκάκι», υποστήριξε ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος είχε στρώσει χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του περσινού MVP του Final Four της Euroleague.

Όσα δήλωσε ο ισχυρός άνδρας

Όλα ξεκίνησαν στο Βερολίνο, όπου και γνώρισα για πρώτη φορά τον Δημήτρη Ιτούδη. Καθόμουν στις κερκίδες με τον Νίκο Σπανό και πέρασε από μπροστά μου ο Ιτούδης. Τότε γνωριστήκαμε και είχαμε απευθείας μια σύνδεση. Τότε είχαμε προπονητή τον Δέδα και κάλεσα τον Ιτούδη να έρθει να παρακολουθήσει τους τελικούς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Εκείνες τις ημέρες, είχαμε πάει για φαγητό με τον Ιτούδη στο Βερολίνο και στο εξωτερικό μέρος του εστιατορίου βρισκόταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Είχαμε ανταλλάξει τότε κάποιες κουβέντες και με είχε εντυπωσιάσει η προσωπικότητά του. Εντυπωσιακός άνθρωπος. Η σχέση ανάμεσα σε Ιτούδη και Χέιζ-Ντέιβις είναι εξαιρετική και για αυτό πιστεύαμε ότι όταν ο Νάιτζελ αποφασίσει να αφήσει πίσω του το NBA, θα έρθει στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ήταν να έρθει πράγματι στο Ισραήλ και τότε τα media δημιούργησαν ένα αφήγημα ότι εγώ θα απολύσω τον Ιτούδη. Ο Νάιτζελ ένιωσε μια ανασφάλεια. Και τότε αποφάσισε να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Ο ατζέντης του μου είπε πως ο Χέιζ-Ντέιβις θα πάει στον Παναθηναϊκό, καθώς φοβόταν πως θα απολύσω τον Ιτούδη. Φυσικά, αυτό δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα και ήταν κάτι που δημιούργησαν τα media. Τότε ζήτησα να μιλήσω απευθείας με τον Νάιτζελ.

Του είπα πως πρέπει να έρθει στη Χάποελ γιατί έχει ήδη κατακτήσει την EuroLeague με ένα μεγαθήριο, αλλά αν το έκανε με μια “σταχτοπούτα” θα ήταν κάτι ξεχωριστό.

Στις 2 το βράδυ κάλεσα όλη την ομάδα μου και τους ζήτησα να του μιλήσουν. Όλοι το έκαναν και τον έπεισαν να έρθει στη Χάποελ. Τότε αρχίσαμε να προχωράμε σοβαρά στο συμβόλαιο.

Όλα πήγαιναν καλά για τη Χάποελ μέχρι που εμφανίστηκε ο Γιαννακόπουλος και ανέβασε story ότι “ο Ντέιβις έρχεται στον Παναθηναϊκό”. Είχα πει να μη μιλήσει κανείς στον Παναθηναϊκό μέχρι να υπογράψουμε, όμως τελικά το ανακοίνωσε.

Ο Γιαννακόπουλος πήρε τον Νάιτζελ και του είπε ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Εκείνος απάντησε ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τη Χάποελ, όμως ο Γιαννακόπουλος του είπε πως έχει ήδη πει σε 20.000 κόσμο ότι θα έρθει.

Είναι πανέξυπνος επιχειρηματίας, ξέρει τι κάνει. Και έτσι ο Χέιζ-Ντέιβις άλλαξε γνώμη και κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Και οι δύο προσφέραμε τα ίδια χρήματα. Το θέμα ήταν πού θα ένιωθε πιο άνετα. Ο Γιαννακόπουλος κέρδισε την παρτίδα σκάκι».