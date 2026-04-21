Γιαννακόπουλος για τα playoffs της Euroleague: «Θα παίξουμε το μπάσκετ που κανείς δεν έχει δει μέχρι σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε μία θέση στα playoffs της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στα social media έκανε μία ανασκόπηση της σεζόν στέλνοντας μήνυμα για το μέλλον.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα playoffs μίλησε για τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπώρησαν την ομάδα του, έδωσε συγχαρητήρια στον Εργκίν Αταμάν, ενώ τόνισε ότι οι πράσινοι θα παίξουν το μπάσκετ που κανείς δεν έχει δει μέχρι σήμερα από εδώ και πέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν. Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά. Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός. Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα.

Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ. Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως «βόμβα έτοιμη να εκραγεί». Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί.

Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα».