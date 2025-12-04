Αθλητικά

Γιαννακόπουλος για την αναβολή του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: «Ακατάλληλη αρένα το ΣΕΦ, που σημαίνει 0-20 για τους φιλοξενούμενους»

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (KLODIAN LATO
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Το παιχνίδι Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε δεν θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης (4/12/2025) λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Αττική, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να υποστηρίζει ότι οι κανονισμοί είναι σαφείς και πως οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι ξεκάθαρες.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει ότι ο αγώνας θα πρέπει να κατοχυρωθεί με 20-0 υπέρ της Φενέρμπαχτσε λόγω της ακαταλληλότητας του γηπέδου του Ολυμπιακού.

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
141
135
103
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo