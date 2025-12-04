Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Λίγη ώρα πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ (21:15) του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, o Γιάννης Βρούτσης πήρε την απόφαση να αναβάλλει τον αγώνα.

Η κακοκαιρία Byron έδειξε τα… δόντια της και στην Αθήνα, όπου από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12/2025) επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φαληρικό γήπεδο μετατράπηκε και πάλι σε λίμνη, με τον Γιάννη Βρούτση να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή του παιχνιδιού για λόγους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε”.

Η ανακοίνωση της Euroleague

“Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Φενέρμπαχτσε Μπεκό Κωνσταντινούπολης αναβλήθηκε, έπειτα από σύσταση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρέασαν την περιοχή σήμερα. Η Euroleague Basketball θα εξετάσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για επαναπρογραμματισμό του αγώνα, με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες χάους στο ΣΕΦ

Το ΣΕΦ σίγουρα δεν είναι το… καταλληλότερο γήπεδο, όταν βρέχει. Από νωρίς το απόγευμα παρατηρήθηκαν τρομερά προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, καθώς έχει συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος νερού στην Ωμέγα θαλάσσης, αλλά και περιμετρικά του ΣΕΦ, γεγονός που δεν θα επέτρεπε την ομαλή άφιξη των φίλων του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες υποστηρίζουν, πάντως, ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα με το παρκέ, παρότι η οροφή “μπάζει” συνέχεια και αρκετές σταγόνες έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στον αγωνιστική χώρο.

Όπως ενημέρωσε η Περιφέρεια Αττικής, τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και μάλιστα θα κορυφωθούν από τις 11 απόψε το βράδυ.