Γιαννακόπουλος: «Παραχωρούμε το ΟΑΚΑ δωρεάν στον Ολυμπιακό, να έρθει να παίξει»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος “χτύπησε” ξανά στο Instagram, κάνοντας ένα νέο σχόλιο για την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Αττική, τα οποία έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο ΣΕΦ που δεν είναι και το καλύτερο… γήπεδο όταν βρέχει.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου μέσω Instagram, μετά την αναβολή του αγώνα.

«Μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο πως πήρε το κράτος την ευθύνη να αναβάλει έναν αγώνα λέει για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας; Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για άλλη ώρα.

Λοιπόν, εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ, που έχουμε ρίξει 25 εκατομμύρια. Παραχωρούμε το ΟΑΚΑ δωρεάν στον Ολυμπιακό, να έρθει να παίξει στο ΟΑΚΑ.

Σοβαρά μιλάω. Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ. Σας το κάνω δώρο», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.