Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποθέωση από FIBA και Μιλγουόκι Μπακς για τον Έλληνα «ημίθεο» της εθνικής μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός, επιβλητικός και θεαματικός, “ποδοπάτησε” το Ισραήλ και οδήγησε την Εθνική μπάσκετ στη νίκη επί του Ισραήλ (84-79) και στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε για ένα ακόμα ματς της Εθνικής μπάσκετ το… τούρμπο και “διέλυσε” το Ισραήλ. Στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε, ο “Greek freak” έφτασε σε double-double με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 18/21 δίποντα.

Η FIBA δεν έμεινε ασυγκίνητη από την εμφάνιση του Έλληνα “σούπερ σταρ” του μπάσκετ. Θέλοντας να αποτυπώσει το μεγαλείο της εμφάνισής του, ανέβασε ένα εντυπωσιακό σκίτσο του “Greek freak”, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: “ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι πεπεισμένος”.

Από… κοντά και οι Μιλγουόκι Μπακς, που αποθέωσαν τον ηγέτη τους, δημοσιεύοντας τα highlights του από το Ελλάδα – Ισραήλ, μαζί με τη λεζάντα: “Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο”.

Best player in the world.



37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025

Αν δεν παινέψεις το “σπίτι” σου…