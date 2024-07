Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν μπορούσα ποτέ να κρυφτώ – Ραντεβού στο Παρίσι

Έντονα έζησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη μεγάλη νίκη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ επί της Κροατίας στον τελικό του Προολυμπιακού και την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Μετά τη μεγάλη νίκη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πέτυχε 23 πόντους και ήταν καθοριστικός για την Εθνική, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, ξεσπώντας σε κλάματα, με τον έναν εκ των γιων του να είναι μπροστά του κρατώντας ένα «εισιτήριο» για το Παρίσι.

Λίγο μετά πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του και τα παιδιά του την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας.

«Ποτέ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ραντεβού στο Παρίσι #Atoutaler», έγραψε ο «Greek Freak» στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την πρόκριση της Εθνικής μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο.

I have never cheat the game.. See you in Paris 🙏🏾#Atoutaler 🧿 pic.twitter.com/F0GT9su0kg