Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε κλάματα στο τέλος του Κροατία – Ελλάδα

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας επικράτησε με 80-69 της Κροατία και προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Με 23 πόντους στο ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το γεγονός έφερε συγκίνηση σε όλη την ομάδα, με τον ίδιο τον “Greek Freak” να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δείχνοντας πόσο πολύ ήθελε και ο ίδιος να βοηθήσει τη “γαλανόλευκη”.

What it means for Giannis 🥹#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA