”Διαδικτυακή επίθεση” εξαπέλυσε η Εθνική Νιγηρίας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ανάρτησης στα social media, με αφορμή τη φωτογραφία που ανάρτησε χθες (5/8) ο Greek Freak με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας ποζάροντας μαζί με τα αδέλφια του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βράδυ της Παρασκευής ανέβασε μια φωτογραφία στο λογαριασμό στα social media, ποζάροντας μαζί με τους αδελφούς φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Στη λεζάντα έγραψε μάλιστα ότι ”νιώθει ευλογημένος”, εννοώντας την παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με συμπαίκτες τα αδέλφια του.

Η ανάρτηση αυτή φαίνεται να ενόχλησε τη ομοσπονδία της Εθνικής Νιγηρίας η οποία προχώρησε σε απροκάλυπτη επίθεση κατά του Greek Freak με ειρωνικές αναρτήσεις.

Αρχικά ο λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας πόσταρε κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ένα παιδί που κοιτάζει απορημένο.

Ενώ στη συνέχεια θυμήθηκαν και την επικράτηση της Νιγηρίας εναντίον της Ελλάδας στο Προ Ολυμπιακό τουρνουά του 2012 γράφοντας στη λεζάντα

«Τυχαία βρήκαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Η Νιγηρία νίκησε την Ελλάδα το 2012 στο Προολυμπιακό».

«Τέλος πάντων, από τη στιγμή που θα είσαι εκεί, τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας επιστρέφουν στις 25 Αυγούστου με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σιγουρέψου ότι θα μας παρακολουθήσεις».

Just randomly found some footage.



Nigeria beats Greece in 2012 Olympic Qualifiers 🇳🇬 pic.twitter.com/kD1M2zmV5T