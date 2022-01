Για μια ακόμα φορά (5η σερί) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ράπτορς, χάνοντας μέσα στο Μιλγουόκι με 96-103.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε να… παλεύει μόνος, κόντρα στους Ράπτορς κι έτσι οι Μπακς δεν είχαν -για μια ακόμα φορά- τύχη κόντρα στην ομάδα του Τορόντο.

Ο “Greek Freak” ολοκλήρωσε τον αγώνα με 30 πόντους αλλά με 6/17 σουτ (1/3 τρίποντα), πετυχαίνοντας το εντυπωσιακό 17/17 σε βολές.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κοψίματα και 4 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Giannis drops 30 points & goes 17-for-17 from the free-throw line.



30 PTS | 6 REB | 4 AST | pic.twitter.com/eGPrTYgPrP